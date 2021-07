Começa prazo de convenções para eleição suplementar em Itatiaia

Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 18:11 horas

Itatiaia – A partir desta quarta-feira (28), os diretórios municipais dos partidos políticos em Itatiaia, Santa Maria Madalena e Silva Jardim podem realizar as convenções partidárias para escolha de candidatas e candidatos que vão concorrer nas eleições suplementares do dia 12 de setembro. Conforme previsto na resolução TRE-RJ 1.178/21, que definiu o calendário dos pleitos suplementares, o prazo para escolha dos postulantes aos cargos de prefeito e vice vai até o dia 1º de agosto.

As convenções partidárias são reuniões realizadas por partidos políticos, em que filiadas e filiados que têm direito a voto, na forma do estatuto, escolhem os candidatos e candidatas que disputarão o pleito. Assim como ocorreu nas eleições municipais de 2020, o módulo externo do Sistema de Candidaturas (CANDex) será utilizado para registro da ata da convenção e da lista dos presentes. Os partidos políticos e coligações devem solicitar à zona eleitoral responsável, até o dia 6 de agosto, o registro de candidatura dos escolhidos em convenção.

Podem concorrer nas eleições suplementares de Itatiaia, Santa Maria Madalena e Silva Jardim as eleitoras e eleitores filiados a partido político e com domicílio eleitoral nos municípios até o dia 16 de março de 2021. Não poderão participar do pleito suplementar os candidatos que deram causa à nulidade da eleição realizada em 2020.