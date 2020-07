Comerciante critica demora do estado em resolver impasse no Hospital Regional

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 12:00 horas

Volta Redonda – Um dos comerciantes mais tradicionais de Volta Redonda, Marcelo Moreira tem atuado como um porta voz informal da categoria durante a pandemia do coronavírus. A defesa por uma reabertura gradual e de maneira segura ganhou tom mais ácido nesta sexta-feira, dia 03, com a confirmação de que o governo do estado não conseguiu resolver o impasse que impede o Hospital Regional de receber novos pacientes. Para Marcelo, vidas e empregos estão em jogo com a demora na chegada de uma solução.

A interrupção nas transferências de pacientes com a Covid-19 para a unidade regional completou 14 dias neste sábado, dia 04. Com isso, há expectativa de que o comércio tenha de permanecer fechado por mais tempo. Isso pode acontecer, pois a ocupação de leitos de UTI na rede pública de Volta Redonda está próxima do que foi acordado com a justiça para que os comerciantes pudessem trabalhar. Segundo Marcelo, as informações são que dos 232 leitos disponíveis no Hospital regional, apenas 7% estão ocupados desde então. O balançou foi divulgado esta semana pelo jornal O Globo.

– Será uma extrema covardia obrigar os comerciantes a fecharem as portas, tendo essa quantidade de leitos vazios. Isso sem falar nas vidas que se perderão. É muita incompetência e descaso. Vamos perder vidas, empregos e renda nesta conta – disse Marcelo Moreira.

O empresário ressaltou que ao menos cinco restaurantes que ficam nas imediações da Vila Santa Cecília fecharam as portas durante a pandemia. “Isso é uma conta baixa, somente do que vemos por aqui na Vila”, destacou.

O caso

No dia 20 de junho, a Organização Social que administra o Hospital Regional decidiu parar de receber novos pacientes. A decisão foi tomada depois de o estado ter atrasado por mais de três meses o envio de repasses para manutenção da unidade. O caso foi revelado com exclusividade pelo DIÁRIO DO VALE e desde então o governo do estado vem apresentando datas para solucionar o impasse.

O prazo inicial era na quinta-feira, dia 2, mas acabou adiado para sexta. Veio o sábado e nada ainda mudou. O governo do estado ficou impedido de repassar verbas para a Organização Social depois que o Tribunal de Contas do Estado identificou irregularidades consideradas graves nos contratos firmados entre as partes.