Comerciantes elogiam drenagem e asfaltamento em Três Poços

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 21:20 horas

Com investimento de R$ 3,5 milhões, intervenção inclui pavimentação da Avenida Paulo Erlei de Abrantes pelo programa Asfalto de Volta

Volta Redonda – Comerciantes da Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, elogiaram as obras de drenagem e asfaltamento que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Volta Redonda na via. A intervenção vai permitir o menor acúmulo de água na avenida e, consequentemente, o pavimento terá maior durabilidade. O investimento em toda a obra na Avenida Paulo Erlei Abrantes, que inclui ainda o asfaltamento da via por meio do programa Asfalto de Volta, será de aproximadamente R$ 3,5 milhões.

O benefício a longo prazo é muito bem visto pelos donos de estabelecimentos do local. O barbeiro Hércules de Oliveira, de 50 anos, mora na avenida há 13 anos e tem sua barbearia ao lado de casa. Ele afirma que nunca viu uma obra desse porte na via, citando os buracos, poeira e água da chuva como transtornos para a o acesso dos clientes.

— As obras que tinham sido feitas nunca resolviam. Agora tem poeira e lama, mas é um transtorno que é preciso, que lá na frente vai nos trazer benefícios. Com certeza vai ficar muito bom com a captação de água da chuva. A atitude do prefeito em fazer essa obra é muito boa — afirmou Hércules.

Vizinha de Hércules e proprietária de uma loja de roupas e utilidades para casa, Tereza Nice, de 68 anos, mais conhecida no bairro por Dona Terezinha, também comentou sobre os problemas provocados principalmente em dias de chuva.

— Na minha loja entra água, na minha casa também. Os carros passam e jogam lama. Só fizeram asfalto, recapeamento, mas nunca um bueiro. Isso é novidade. Eu creio que agora vai melhorar, que esses buracos vão acabar. Faz parte essa poeirada, mas o prefeito está no caminho certo, eu dou nota dez pela obra — disse Dona Terezinha, que reside na avenida há mais de 20 anos.

Asfalto de Volta prossegue na cidade

Os trabalhos do programa Asfalto de Volta também continuam em outros pontos da cidade. As equipes estiveram nesta terça-feira, dia 10, na Rodovia dos Metalúrgicos, próximo à entrada da cidade, e na Vila Santa Cecília, onde as intervenções ocorreram nas ruas 33, 26 e 41 (descida do viaduto dos Correios). Na Rua 33, está sendo feita a preparação para o solo receber o asfalto.

Outra importante avenida que recebeu o trabalho de preparação de solo foi a Avenida Paulista, no bairro Retiro. A prefeitura realizou a fresagem do solo, que consiste na retirada da camada antiga de pavimento – asfalto ruim – e a preparação do solo para receber a nova massa asfáltica. Na Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado, próximo a Câmara de Vereadores, também foi feito o mesmo serviço.

Maior programa de asfaltamento de Volta Redonda com recursos próprios, o Asfalto de Volta se intensificou nos últimos dias graças à redução das chuvas. Em breve, sete equipes de asfaltamento estarão atuando simultaneamente em bairros diversos da cidade.

“Além da Avenida Paulo Erlei, temos áreas, como a entrada da cidade, que nunca receberam esse tipo de manutenção e agora estamos trabalhando sem parar. Será um legado para a cidade e um benefício para o dia a dia do cidadão”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

O programa Asfalto de Volta inclui, além de operações rotineiras de asfaltamento e tapa-buracos, seis contratos de recapeamento e reconstrução de solo, em seis frentes de trabalho, no valor de R$ 15 milhões. Os trabalhos incluem retirada de camada antiga de asfalto, tratamento de solo e colocação de novos pavimentos.