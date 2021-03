Matéria publicada em 11 de março de 2021, 19:06 horas

Volta Redonda – Os vereadores Antônio Régio Gonçalves Dias, o Lela, Jari Simão e Rodrigo Nós do Povo, integrantes da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Volta Redonda, visitaram nesta quinta (11) a Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo recebidos pelo atual Secretário, Jerônimo Telles, quando conheceram os projetos que serão executados em Volta Redonda.

O presidente da Comissão, vereador Lela, revela que além da boa recepção pelo responsável da pasta, destaca que foi uma momento para se apresentarem, ele como presidente, Jari como relator e Rodrigo Nós do Povo como membro.

Na oportunidade, Jerônimo mostrou os trabalhos desenvolvidos no município, dentre eles: dezenas de limpezas, obras de contenção, e em breve, as licitações vão acontecer pra atender toda cidade.

Diante do acolhimento e por conhecer as necessidades dos bairros, Lela reconhece que há muito empenho do Secretário e, colocou a Comissão à disposição para avançar e garantir ao cidadão uma Volta Redonda muito melhor.