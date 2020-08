Comissão Processante notifica Rodrigo Drable sobre impeachment

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 16:23 horas

Defesa do prefeito tem dez dias para se manifestar por escrito e apresentar provas, se assim desejar

Barra Mansa – A Comissão de Investigação e Processante, responsável pelo processo de pedido de cassação do prefeito, notificou Rodrigo Drable para apresentar sua defesa. A notificação se deu na sede da prefeitura, já que o chefe do executivo vem desempenhando suas funções normalmente. O prefeito tem dez dias para apresentar sua defesa, indicando as provas que achar necessárias. Rodrigo Drable, por sua vez, reagiu com tranquilidade.

– Estou a disposição da comissão para ser notificado desde o dia da aprovação da comissão – disse o prefeito.

O presidente da comissão, vereador Gustavo de Almeida Gomes, destacou que os procedimentos do pedido de cassação estão acontecendo normalmente e a comissão sempre deu ampla publicidade para os atos.

-A comissão segue trabalhando de maneira transparente, obedecendo todos os procedimentos. Respeitamos os prazos legais e vamos dar direito a todas as partes envolvidas de se manifestarem, sempre respeitando o direito de ampla defesa e contraditório, conforme determina a lei – afirma Gustavo Gomes.

A partir da notificação do prefeito, a comissão tem noventa dias para concluir seu trabalho, emitindo parecer sobre o caso, que será votado em plenário.