Comissão processante ouve testemunhas de defesa de Paulinho do Raio-X

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 14:31 horas

Volta Redonda – A Comissão Processante da Câmara Municipal de Volta Redonda para as denúncias que podem levar à cassação do vereador afastado Paulinho do Raio-X ou viu nesta quinta (09) testemunhas indicadas pela defesa. Na próxima terça (14) serão ouvidas as últimas testemunhas de defesa.

O presidente da comissão, Sidney Dinho, do Patriota, informou que as audiências ocorreram normalmente. A defesa do Vereador Paulinho do RX participou das audiências de forma virtual.

– Avançamos mais na instrução do Processo. Ouvimos mais três testemunhas e estão marcadas para a próxima terça-feira, dia 14/07, as audiências para ouvir as declarações das 3 (três) últimas testemunhas de defesa. O advogado do vereador Paulinho do RX teve efetiva participação de forma virtual. De forma presencial e virtual estamos conseguindo dar prosseguimento à instrução processual – disse.