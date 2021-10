Matéria publicada em 13 de outubro de 2021, 17:10 horas

Sul Fluminense – O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançará no dia 6 novembro o edital da nova concessão de saneamento. Nesta quarta (13/10) e na próxima sexta-feira (15/10), a partir das 14h, as audiências públicas do projeto serão transmitidas ao vivo pelo Youtube do Estado. O leilão acontece no dia 29 de dezembro. As concessões de Pinheiral, Piraí e Rio Claro serão definidas nessa data.

– A primeira concessão de saneamento, realizada em abril, foi um sucesso. Conseguimos um ágio de mais de 100% e tiramos do papel este que é o maior projeto socioambiental do país. Com o lançamento desta nova concessão, vamos estender o projeto e levar saneamento universalizado para mais 3 milhões de pessoas – disse o governador Cláudio Castro.

Cumprindo as etapas legais, atualmente está disponível para consulta pública a minuta do edital e os demais documentos que constituem a modelagem. Até o dia 30 de outubro, a sociedade poderá colaborar com a construção do documento e enviar sugestões pelo sitewww.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br

– A participação popular é essencial para garantir a transparência do processo. Temos certeza de que, com a contribuição de todos os agentes interessados em melhorar a vida da população, teremos um resultado tão bom quanto o dos leilões de abril – afirmou o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione.

Para o novo leilão, já são 20 municípios confirmados até agora: Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, Carmo, Itaguaí, Itaperuna, Macuco, Natividade, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, Rio de Janeiro (Zona Oeste/AP-5), São Fidélis, São José de Ubá, Seropédica, Sumidouro, Trajano de Moraes e Vassouras. Até o lançamento do edital novas cidades poderão aderir.