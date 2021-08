Conferência de Juventude de Volta Redonda tem inscrições abertas

Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 18:08 horas

Volta Redonda – As inscrições para acompanhar, de forma online, a Conferência de Juventude de Volta Redonda, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto, estão abertaspelo link: https://forms.gle/6r8X1aFGQZiYdRqU7. O evento encerra a programação do Mês da Juventude, elaborada pela Coordenadoria Municipal de Juventude (CoordJuv), com mais de 70 atividades.

O mês de atividades voltadas para a juventude encerra com a IV Conferência Municipal da Juventude, com o tema “Novas Perspectivas para a Juventude”. No evento serão abordados os eixos “Direito à Cidade – Território e Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Segurança Pública e Acesso à Justiça”, “Direitos Humanos, Cultura, Esporte e Lazer, Diversidade e Igualdade, Comunicação e Liberdade de Expressão”; e “Direitos Fundamentais: Educação, Saúde, Trabalho e Renda”.

Durante a conferência também ocorrerá eleição do Conselho Municipal da Juventude, que estava desativado. O Decreto Municipal nº 16.743/21, que convoca a IV Conferência, está no jornal online “VR Destaque”.

No Edital de Convocação para Eleição de Conselheiros e Suplentes do Conselho Municipal da Juventude de Volta Redonda é possível saber quem pode concorrer. Os interessados devem preencher o formulário encontrado no link https://forms.gle/V5Wcr2oK7vnbGv3m8 e enviar os documentos solicitados para o e-mail [email protected] O edital pode ser encontrado no Portal VR, na página http://vr.rj.gov.br/edital-eleicao-cmj.

A conferência, além de parte da Política Municipal da Juventude, é a etapa municipal das conferências estadual e nacional. Em 2015, última Conferência de Juventude realizada em Volta Redonda, a cidade foi representada por quatro jovens na Conferência Nacional de Juventude, em Brasília.