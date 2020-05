Contas de 2018 de Rodrigo Drable são aprovadas pela Câmara Municipal

Matéria publicada em 13 de Maio de 2020, 11:01 horas

Barra Mansa – As contas do exercício de 2018 da prefeitura de Barra Mansa foram aprovadas na sessão desta terça-feira, dia 12, pela Câmara Municipal. Foram 14 votos a favor da aprovação do balanço e apenas cinco contra, o que garantiu a reversão do parecer contrário que havia sido emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Com isso, Drable fica apto a disputar as eleições municipais inicialmente programadas para outubro.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) havia alegado uma divergência no valor utilizado pela prefeitura da conta específica do Fundeb. Na defesa que foi enviada ao plenário, no entanto, o prefeito disponibilizou até mesmo um extrato bancário para todos os vereadores mostrando que todos os recursos estavam na conta. Com isso, o prefeito buscou demonstrar que não houve desvio ou retirada irregular de dinheiro. Na defesa, a prefeitura alegou um erro na prestação de informações e também questionou a regra do tribunal de não aceitar recursos após a emissão do parecer.