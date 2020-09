Convenção conjunta aprova chapa Granato/Geraldinho para majoritária

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 09:10 horas

Podemos e Solidariedade formam coligação ‘Juntos Podemos Mais’; partidos têm nominatas completas

Volta Redonda – O Solidariedade e o Podemos anunciaram a coligação “Juntos Podemos Mais” para a eleição majoritária em Volta Redonda, confirmando a pré-candidatura a prefeito do vereador Granato pelo Solidariedade. A coligação também confirmou o empresário Geraldinho do Gelo, indicado pelo Podemos, como pré-candidato a vice e anunciou nominatas completas para os dois partidos, com 32 candidatos a vereadores de cada partido, sendo 22 homens e 10 mulheres.

A convenção conjunta aconteceu na noite de quarta-feira, 10, de forma simultânea e presencial na Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), com a adoção de todos os cuidados necessários para evitar aglomeração, sendo aberta somente para filiados, dentro do limite de 120 pessoas, conforme o permitido para o espaço.

Geraldinho do Gelo foi indicado para compor a chapa como vice pelo Podemos e Granato agradeceu ao empresário por ter aceitado o convite.

– Nossos sonhos começam a se unir num propósito a partir de agora. Geraldinho não será o vice, ele será prefeito do Grande Retiro. É muito triste um bairro tão grande como o Retiro não ter a devida atenção por parte do Poder Público. Se Deus quiser, se formos eleitos, daremos a atenção merecida àquela região e o Geraldinho será o grande propulsor desse desenvolvimento, – disse.

Empresário com comércio estabelecido no bairro, Geraldinho comemorou a decisão:

– Estaremos com Granato e o Solidariedade com muita honra. Aceitei o convite por acreditar que juntos podemos fazer de Volta Redonda uma cidade melhor e mais próspera, sem olhar para trás, mas buscando o crescimento e o desenvolvimento de nossa cidade – destacou.

Emocionado, Granato relembrou a história de sua família em Volta Redonda, que veio de Rio Pomba, em Minas Gerais, e contou que tem muito orgulho do pai, Geraldo Costa, que por muitos anos foi funcionário público da COHAB (Companhia de Habitação do Município), sempre foi um homem trabalhador, honesto, e destacou que sua vida sempre foi marcada por muitas dificuldades, mas também muitas vitórias.

– Eu e o Geraldinho temos em comum o fato de termos começado a trabalhar muito cedo para ganharmos a vida e termos vindo da iniciativa privada. Hoje damos muito valor à vida e aos nossos pais. O que queremos fazer agora, unidos, é isso: uma Volta Redonda justa e equilibrada, que não esteja nas mãos de uma minoria, mas que seja da população. Não tenho dúvidas de que com Solidariedade, Podemos fazer essa Volta Redonda mais justa – declarou.

Aos candidatos a vereador, Granato destacou que a partir de agora é necessário muito trabalho. “Não há vagas para todos, mas tem vaga para pessoas de bem, que queiram trabalhar pela cidade, pela população. Sabemos que a política está passando por um momento de descrédito, com tantos escândalos de corrupção, mas juntos podemos mudar essa situação”.