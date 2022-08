Convenção do DC homologa candidatura de Marcelo Cabeleireiro à reeleição para a Alerj

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 20:57 horas

Evento lotou o auditório da Alerj, com a presença de filiados e simpatizantes do partido, além de lideranças comunitárias

Barra Mansa – A direção estadual do Democracia Cristã realizou na noite desta segunda-feira, 1º de agosto, a convenção do partido que homologou as pré-candidaturas às eleições de outubro próximo. O evento ocorreu no auditório da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e reuniu cerca de 400 pessoas entre filiados e simpatizantes do partido, além de lideranças comunitárias.

Presente à convenção, o presidente estadual do partido e também deputado Marcelo Cabeleireiro, teve seu nome homologado para concorrer à reeleição na Alerj. Ainda no evento, foram confirmados os nomes do José Maria Eymael para a Presidência da República e de Hélvio Costa, para o Senado. Este último prestigiou o evento. Na leitura da ata, os demais pré-candidatos a deputado estadual e federal aceitaram oficialmente concorrer ao pleito.

Por unanimidade, foi aprovado o apoio a coligação da pré-candidatura do governador Cláudio Castro (PL)à reeleição ao cargo, e do vice-governador Washington Reis (MDB).

Marcelo Cabeleireiro agradeceu a presença e o comprometimento de todos os pré-candidatos pelo Democracia Cristã. “Estamos trabalhando firmes para garantir uma disputa eleitoral transparente, honesta e cumprindo todas as normas legais”, destacou.

Quem é Marcelo

Nascido em Barra Mansa, Marcelo Cabeleireiro tem 57 anos de idade, é pós-graduado em direito público e tributário. Sua trajetória política inclui quatro mandatos como vereador do município e presidente da Casa Legislativa. Sua atuação foi marcada por importantes ações direcionadas à transparência pública, como a implantação da TV Câmara, com sessões online e em tempo real, do sistema de rastreamento por GPS nos carros oficiais da câmara e a realização de dois concursos públicos. Focado na economia, Marcelo Cabeleireiro inovou mais uma vez na devolução de mais de R$1,2 milhão somente em 2017 para os cofres da prefeitura. Em seu mandato, os funcionários tiveram reajuste salarial, além do vale alimentação para os efetivos, e a construção de um refeitório com capacidade para 40 pessoas.

Na Alerj, aprovou projetos importantes para todo o estado, como a suspensão do regime de substituição tributária na produção de leite e derivados, cachaça e destilados; a redução de ICMS para produtos fármacos e a ampliação da Lei 6.979/15, mais conhecida como Lei Rosinha, para as cidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Rio Claro, Angra dos Reis, Piraí, Resende, Porto Real e Quatis.

Também garantiu a realização de serviços de asfaltamento e infraestrutura para diversas cidades da região, bem como, a implementação de melhorias no Hospital Regional do Médio Paraíba, do programa Segurança Presente e do Projeto Esporte Presente.

Atualmente, Marcelo é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e da Comissão de Redação e membro das comissões de Meio Ambiente; de Defesa e Proteção aos Animais; e de Agricultura.