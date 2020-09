Convenção do Pros oficializa nomes de Dayse Penna e Ademar Esposti para chapa majoritária

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 15:01 horas

Volta Redonda – Em convenção realizada neste sábado (05), o Pros (Partido Republicano da Ordem Social ) oficializou a candidatura de Dayse Pena para a prefeitura de Volta Redonda. O encontro ocorreu na Câmara Municipal, durante a tarde, e foi dirigido pelo presidente municipal do partido, Luiz Henrique Carvalho Gate.

Durante a convenção, também foi estabelecido o nome da coligação, “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” com o Partido Social Liberal (PSL), que definiu como vice o candidato Ademar Esposte.

Em sua fala de abertura, Dayse lembrou a campanha “Setembro Amarelo” e ressaltou a necessidade do cuidado com a cidade.

– Hoje eu agradeço a presença de todos que junto comigo estão se levantando no pleito de 2020 porque assim como eu tem como marca que a nossa cidade é a nossa casa. Sendo assim estamos nos colocando à disposição para cuidar da nossa cidade da melhor forma possível, realizar mudanças reconstruindo, principalmente, a partir dos indivíduos a vontade de ver a nossa cidade prosperando – declarou a pré-candidata.

Dentre outras finalidades da convenção, foram apresentados os 30 candidatos a vereador (20 homens e 10 mulheres) pelo Pros.

O vereador Carlinhos Santana falou sobre a atual situação política do município e a presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, Laura Jane, declarou seu apoio a Dayse. Além disso o primeiro vice-presidente do PSL, deputado federal Antônio Furtado, também esteve presente e reiterou seu apoio à candidata.

– Embora eu tenha recebido muitos telefonemas de diversos pré-candidatos querendo apoio, meu nome e prestígio são usados para servir o povo de Volta Redonda, por isso estou com Dayse Pena. Estou em Brasília, mas trabalho para Volta Redonda e se já fizemos em dois anos, podemos fazer ainda mais com essa aliança – enfatizou Furtado.

Dayse concluiu sua fala com uma mensagem de apoio ao colega de partido Carlinhos Santana que ficou viúvo recentemente, e reafirmou o diálogo como a forma que escolhe para solucionar todas as dificuldades.

– Eu me construí a partir de algumas crenças, e uma delas foi a cultura de paz. Não acredito que haja outra alternativa para termos melhores resultados. Ser valente não é ser violento – concluiu, pontuando realizações conquistadas à frente da Secretaria da Mulher, do Idoso e dos Direitos Humanos e afirmando ser possível colocar o indivíduo no centro das ações de governo.