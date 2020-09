Convenção do PSC confirma a pré-candidatura de Ednardo Barbosa em Pinheiral

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 19:14 horas

O nome de Sediene Maia dos Santos (DEM) como pré-candidata a vice-prefeita também foi confirmado

Pinheiral – O PSC confirmou em convenção realizada nesta segunda-feira, 07, a pré-candidatura de, Ednardo Barbosa, a prefeitura de Pinheiral. Além dele, o nome de Sediene Maia dos Santos (DEM) foi confirmado como pré-candidata à vice-prefeita. Confirmaram ainda participação na coligação intitulada ‘Continuar a Avançar’, os partidos PSC, PSL, MDB, DEM, PTB, PP E PL.

As convenções foram realizadas em novo formato porque aglomerações não são possíveis devido à pandemia. Após decisão conjunta os eventos foram realizados no diretório do PSC, com intervalo de três horas, para que os membros de cada partido fizessem a leitura e assinatura da ata com a decisão das respectivas diretorias.

Ednardo Barbosa reforçou o seu compromisso.

“Hoje é mais um dia importante em nossa trajetória, e apesar de estarmos em plena pandemia, e não estarmos juntos de forma presencial, com a convenção do PSC e do DEM ratificamos a nossa pré-candidatura para Prefeito e Vice Prefeita da Cidade de Pinheiral, assim como, os demais partidos que irão compor a coligação na proporcional e majoritária”, disse Ednardo Barbosa.

Sediene Maia falou sobre a satisfação em estar mais uma vez ao lado de Ednardo e poder representar a população de Pinheiral. “Renovo meu compromisso com Ednardo e com o povo pinheiralense, na condição de pré-candidata a vice-prefeita e registro a minha alegria em continuarmos juntos nessa jornada”, destacou.