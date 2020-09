Convenção em Vassouras indica prefeito Severino Dias à reeleição

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 10:27 horas

Vassouras – O prefeito Severino Dias que, vai disputar a reeleição em Vassouras, formalizou apoio, durante a convenção dos partidos, no último dia 12, na Câmara Municipal, da vereadora Rosi Farias. A parlamentar que, está no terceiro mandato, será candidata a vice na chapa do atual prefeito.

Participaram da convenção o Democratas (DEM), o Progressistas (PP), o Partido Social Democrático (PSD), e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). O evento contou com a presença dos presidentes dos partidos: prefeito Severino Dias Filho, vereadora Rosi Farias e o delegado da 95ª Delegacia de Polícia Civil de Vassouras André Uchôa. O presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, engenheiro Marco Capute e o deputado federal Luíz Antônio Corrêa (PL/RJ), também participaram da convenção.

– Estou preparado para aguentar, mas muitas vezes a família não aguenta. Um coisa que eu peço a vocês é para nunca usarmos as mesmas armas que eles usam. A nossa arma é a verdade – disse o prefeito.

A vereadora Rosi Farias lembrou do início da sua vida pública, do incentivo de Marco Capute.

ela disse que é uma honra ter Severino como prefeito.