Convenção oficializa Thiago Valério na disputa pela prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 11:04 horas

Barra Mansa – ‘Barra Mansa de Verdade’. Esse é o nome da coligação firmada entre Cidadania e PSB para disputa das eleições deste ano. O candidato a prefeito pelo Cidadania foi homologado durante convenção, na noite dessa segunda-feira, 14, no Centro. Thiago Valério disse que sua candidatura visa se tornar uma alternativa na forma de governar a cidade.

O candidato a vice da chapa é Noé Garcêz, do PSB, que coligou com o Cidadania. O evento contou com a presença do presidente estadual do Cidadania, Comte Bittencourt, o presidente do PSB-BM, Marcos Marques.

“Propomos uma política alicerçada em princípios e valores com a verdade e o respeito ao dinheiro público. Isso sem abrir mão do senso prático para resolver os problemas diários que incomodam os munícipes, como as carências na saúde e na mobilidade urbana, e uma visão de médio prazo, para projetar uma Barra Mansa para o futuro, com investimento na educação e fomento à iniciativa privada para geração de emprego e renda”, apontou o candidato, que é professor e vereador.

Noé Garcêz, candidato a vice-prefeito na chapa, disse que o momento é de mais união e menos divisão. Noé, advogado, avaliou a candidatura de Thiago como a que mais se aproxima dos ideais do PSB. “Thiago tem a coragem de poucos de se colocar contra o sistema. Acredito nos seus princípios e valores. Por isso, entendemos que a união era a melhor opção neste momento. Juntos vamos acender a luz da esperança deste povo. Vamos colocar Barra Mansa no caminho da justiça social e do desenvolvimento”, afirmou.

O presidente estadual do Cidadania, Comte Bittencourt, disse que a chapa é a união de “dois jovens talentosos preparados para uma mudança verdadeira nos destinos de Barra Mansa”.

A convenção também oficializou os nomes de 17 candidatos a vereador pelo partido, sendo cinco mulheres. A intenção da legenda é fazer de dois a três vereadores. A convenção do Cidadania foi presencial, mas contou com limitação de participantes devido às normas sanitárias de prevenção à Covid-19.