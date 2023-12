Corrida pela prefeitura de Pinheiral segue agitada nos bastidores

Pinheiral – Os bastidores da política seguem agitados em Pinheiral. O pré-candidato à prefeitura pelo PP, Luciano Muniz começou o mês de dezembro conquistando alianças no cenário político fluminense, entre elas a do partido União Brasil.

Em reunião na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, conseguiu o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (atualmente no PL e de saída para o União Brasil). Além disso, também está fechado com a principal liderança política de Bacellar, a Dra. Carmem Lúcia, que confidenciou a intenção de voltar a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Pinheiral, onde foi vereadora de 2017 a 2020.

Luciano tem apoio do deputado estadual e secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca (PP) e seu grupo político, que inclui o governador Cláudio Castro (PL) e o vice-governador Thiago Pampolha (União Brasil).