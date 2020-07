‘CPI da Injeção’ ouve Paulinho do Raio-X e conclui apuração

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 19:14 horas

Colegiado agora preparará relatório de seus trabalhos, que será apresentado aos demais vereadores

Volta Redonda – O vereador afastado Paulinho do Raio-X depôs nesta quinta-feira (30) por cerca de três horas, à CPI constituída para apurar os fatos relacionados a uma possível quebra de decoro parlamentar por parte dele. Paulinho não permaneceu na CDL-VR após o depoimento para conversar com a Imprensa, mas os integrantes da comissão parlamentar de inquérito conversaram com o DIÁRIO DO VALE. O depoimento do vereador era o último que a CPI precisava colher, e agora o colegiado vai preparar um relatório a ser apresentado em plenário.

O presidente da CPI, Rodrigo Furtado, disse que desta vez o vereador afastado, que teve a assistência de dois advogados – um presente e outro por meio virtual -, preferiu não se manifestar sobre o conteúdo dos vídeos que a CPI obteve, e que também fazem parte do processo criminal que corre contra Paulinho. Rodrigo acrescentou que a orientação para que o parlamentar objeto a CPI não se manifestasse partiu de sua defesa.

Rodrigo disse ainda que os trabalhos da CPI não resultaram em indícios do envolvimento de outras pessoas no caso.

Sobre as provas em poder da polícia e do MP, e que agora fazem parte do processo, já que a denúncia já foi apresentada, Rodrigo afirmou não ter conhecimento, visto que o processo criminal segue em segredo, mas acredita que haja escutas telefônicas e registros de conversas por aplicativos de mensagens relacionadas ao caso.

Rodrigo disse que o investigado foi confrontado com os vídeos e teve a oportunidade de se defender das acusações, mas preferiu se manter em silêncio. Como o depoimento de Paulinho era o último a ser colhido, provavelmente o relatório final será apresentado antes que a Comissão Processante que avalia a cassação de mandato de Paulinho do Raio-X por quebra de decoro parlamentar seja levado ao plenário. Segundo Rodrigo, isso será mais uma peça para ajudar a formar a convicção dos vereadores. Ele também falou sobre os vídeos em poder da CPI:

– Esses vídeos poderiam ser exibidos no telão do plenário, mas acho mais correto que cada vereador os receba e visualize por si, sem expor os vídeos a todo o público que estiver na Câmara – disse.