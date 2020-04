CPI do caso ‘Paulinho do Raio-X’ convida prefeito e procurador de Volta Redonda a deporem

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 20:09 horas

Presidente da Comissão afirma que, mesmo durante o isolamento, é preciso continuar a apurar para dar resposta à sociedade

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado, presidente da CPI da Câmara Municipal de Volta Redonda que investiga os acontecimentos envolvendo o vereador Paulinho do Raio-X, convidou o procurador do Município de Volta Redonda, Augusto César R. Vilela, e o prefeito Samuca Silva a deporem diante do colegiado, abrindo a fase de oitivas da investigação. No colegiado, além de Rodrigo, estão os vereadores Sidney Dinho, que é o relator, Fernando Martins, membro, e Fábio Buchecha, suplente.

O prefeito foi convidado a comparecer à Câmara Municipal às 14 horas desta terça-feira (07) e o procurador, às 16 horas do mesmo dia.

Rodrigo afirmou que, mesmo com as sessões plenárias suspensas, continua a trabalhar nas investigações da CPI:

– Tenho procurado dar andamento ao procedimentos, trabalhando incansavelmente para que possamos apurar devidamente esse caso e dar respostas à sociedade sobre os fatos – disse Rodrigo Furtado.

Furtado também fez questão de destacar que a CPI não tem a intenção de determinar se houve ou não crime nesse caso: “Quem tem que investigar o aspecto criminal do caso, quem tem o instrumental para isso e pode definir quem é ou não culpado é a Polícia Civil. Quem apresenta o caso à Justiça é o Ministério Público e quem julga é o Tribunal de Justiça. O que a CPI se destina a fazer é definir se os fatos caracterizam ou não quebra de decoro, o que pode levar à cassação do mandato do envolvido ou envolvidos”, disse Rodrigo Furtado.

Entenda o caso

No dia 07 de março, o vereador Paulinho do Raio-X (MDB) foi preso em flagrante quando se encontrava com o prefeito Samuca Silva para receber valores que faziam parte de um suposto acordo para evitar o avanço de processos de impeachment contra o prefeito. Samuca foi o autor da denúncia do pedido de propina ao Ministério Público e entregou gravações contendo as conversas sobre o pedido de dinheiro.

Ao depor na polícia sobre o caso, o prefeito informou que Paulinho disse a ele que mais dois vereadores seriam beneficiados com o dinheiro. Samuca disse, no depoimento, que nunca conversou com eles sobre o assunto, o os dois parlamentares também negam envolvimento no caso.