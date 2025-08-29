Creches e hotéis para animais terão de instalar câmeras de monitoramento

Estado do Rio – Creches e hotéis para animais de estimação com capacidade para mais de 50 pets passam a ser obrigados a instalar câmeras de monitoramento nas dependências internas e externas. A medida, prevista na Lei 10.756/25, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e publicada no Diário Oficial.

Estabelecimentos menores, com capacidade inferior a 50 animais, poderão adotar um protocolo de segurança e bem-estar dos pets, que deve ser disponibilizado aos tutores no ato da contratação do serviço.

De acordo com o deputado Bruno Boaretto, autor da proposta, a medida visa aumentar a transparência e garantir que os donos possam acompanhar o cuidado dispensado aos animais, promovendo mais segurança e confiança nos serviços.