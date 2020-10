Cristiano Gonçalves conversa com crianças na live ‘Sempre as 10’

Matéria publicada em 12 de outubro de 2020, 09:27 horas

Resende –

O candidato a prefeito de Resende, Cristiano Gonçalves, transmite uma live diferente nesta segunda-feira, dia 12, Dia das Crianças. Meninos e meninas de vários bairros da cidade irão interagir com Cristiano durante a transmissão, num diálogo interessante sobre o futuro. De acordo com Cristiano, a live ‘Sempre às 10’ tem se mostrado uma boa ferramenta de interação com a população de Resende.

“Este diálogo, sempre as 10 horas da manhã, de segunda a sexta com os vários segmentos da sociedade é um momento muito importante e uma forma dinâmica de começar o dia de campanha”, afirma Cristiano.

Na live de estreia, no dia do aniversário de Resende, 29 de setembro, o professor e historiador Júlio Fidelis foi o entrevistado. Ele revelou, na ocasião, as provas materiais da presença do ser humano na região há pelo menos 8 mil anos.

“Uma ponta de flecha e um machado do neolítico encontrados nas proximidades da represa do Funil comprovam ocupação desta área no período Neolítico”, afirmou Fidelis. Deste diálogo, firmou-se o compromisso com a criação do Museu da História Viva de Resende, sob coordenação do professor Fidelis.

De acordo com Cristiano, a ideia é incentivar o lado questionador dos pequenos convidados.

“Queremos que a conversa flua com alegria e inteligência. Acho que vai ser muito divertido. E, se tudo der certo, vou aprender a usar o Tik Tok no dia das crianças”, antecipa o candidato.