Cristiano Gonçalves conversa com professores sobre desafios da educação pós-pandemia

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 18:31 horas

Resende – O candidato a prefeito de Resende Cristiano Gonçalves, juntamente com a candidata a vice, Sueli Galvão, fizeram uma reunião na tarde desta quarta-feira com pais e professores para debater os desafios da educação pós pandemia. “Queremos ouvir e entender a sociedade. Com especial atenção ao setor educacional, que ainda tem pela frente a missão de gerenciar o novo modelo educacional nas cidades”.

Na reunião, professores do ensino médio, ensino fundamental, formação tecnológica e pais de alunos, conversaram sobre o retorno às aulas e a agenda da educação em Resende. De acordo com a professora Wagna Alves “Hoje, há muitas mães que nos dão depoimento e se emocionam, falam de voltar as atividades e choram porque entendem que a vida do professor é muito difícil”.

A pandemia é um fato desanimador. Ninguém estava preparado para este momento. E o professor sofre uma pressão muito grande. Muitos são pais também e agora nos percebemos como parte do problema”, disse a professora Letícia de Almeida Freddi. “A gente gosta muito quando o aluno diz que o dia de aula foi muito legal e faz tempo que não se tem isso”, completou.

“O maior desafio é comportamental, o professor está desmotivado e a resposta para tudo isso ainda não surgiu”, disse Adileia Barbosa, que é do ensino fundamental.

Cláudia Costa, que é mãe de 2 alunos do ensino fundamental, disse que quase toda família está desesperada. “Os filhos estão tomando conta de toda a agenda da família. Os professores são nossos parceiros. Merecem nosso reconhecimento”, considerou.

De acordo com Sueli Galvão, “Precisamos trazer mais envolvimento de pais e professores. Ou com um almoço semanal ou com atividade diferente, queremos que os pais participem mais do cotidiano da escola”, pontuou.

Nila Felisardo, que foi professora de história, concordou que o principal desafio das cidades é preparar o professor para uma nova fase. “Hoje tem uma distância muito grande entre pai, professor e aluno”, disse.

De acordo com Cristiano, a sociedade está percebendo o acúmulo de muitos erros “Como é que a gente conserta tudo isso? Pela escola, somente pela educação. E, vocês professores, devem ser homenageados e valorizados sempre, pois serão os primeiros a conhecer o problema. Como se vê, temos muito a fazer por Resende”, disse Cristiano.