Cristiano Gonçalves escolhe educadora como vice

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 17:44 horas

Resende – A Convenção do partido Republicanos, realizada na quarta, 16 de setembro, na Câmara Municipal de Resende, confirmou a pré-candidatura a prefeito de Cristiano Gonçalves. No ato, foi apresentada a pré-candidata a vice-prefeita. Sueli Galvão foi escolhida para ser a pré-candidata a vice-prefeita em coligação com Cristiano Gonçalves (Republicanos). Filiada ao Partido Social Liberal (PSL), Sueli Galvão informa que aceitou o convite por conhecer Cristiano Gonçalves e saber o que ele defende para a cidade. ‘Ele é corajoso e trabalhador”, disse.

De acordo com Cristiano Gonçalves, a parceria com o PSL consolida uma proposta de transformação e transparência, com foco na educação pós-pandemia. “Nossa cidade precisa reaprender e conviver com uma nova crise, precisamos de Sueli Galvão”, disse Cristiano.

O historiador Júlio Fidélis informa que esta é uma oportunidade histórica «É a primeira vez, na história da cidade que um resendense poderá escolher uma mulher vice-prefeita», analisa.

Natural de Tatuapé, bairro da capital de São Paulo, formada no magistério com especialização em educação infantil, Sueli Galvão chegou em Resende em 1984. Desde então, se notabiliza por históricas contribuições a métodos pedagógicos, projetos de interação com a família, aprendizagem em conjunto e desenvolvimento pessoal de pais e alunos. “Além de todas as preocupações com a saúde, teremos que repensar o modelo educacional, que é uma especialidade da professora Sueli. Vamos colocar como prioridade o futuro da cidade. É por isso que nossa coligação se chama Resende Acima de Tudo”, explica o pré-candidato a prefeito.

De acordo com a pré-candidata a prefeita, não foi fácil aceitar o convite para compor a chapa da coligação Resende acima de tudo: “Fui provocada a colocar a experiência à disposição de todos. Eu confio no Cristiano e aceito o desafio”, confirmou.

Estiveram presentes no evento, o deputado federal Jorge Brás (Republicanos), o assessor do deputado federal Antônio Furtado, Robson Esposti, além de vários pré-candidatos a prefeito, como Hermiton Moura – pré-candidato a prefeito pelo Republicanos em Volta Redonda -, Álcio Pereira – pré-candidato a prefeito pelo PTC em Barra Mansa – e Magno Alves – pré-candidato a prefeito em Queluz. O coordenador regional do Republicanos, Jorge Costa, também prestigiou o evento.

Os deputados federais Antônio Furtado (PSL) e Daniel Silveira (PSL), assim como os estaduais Renato Zaca (Solidariedade) e Anderson Moraes (PSL) enviaram vídeos declarando apoio à pré-candidatura de Cristiano Gonçalves. Os presidentes nacionais do PTC, Daniel Tourinho, e do PTB, Roberto Jefferson, também gravaram depoimentos ressaltando a importância do momento e declarando sua adesão à pré-candidatura de Cristiano Gonçalves.