Cristiano Gonçalves fará campanha sem papel

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 18:49 horas

Resende – Para reduzir custos operacionais e riscos de contaminação viral, o candidato a prefeito da Coligação Resende Acima de Tudo, Cristiano Gonçalves, apresentou a proposta de papel zero nestas eleições. De acordo com o candidato estas eleições serão marcadas pelo excesso de zelo e cuidado com as pessoas. “Todo papel gera dúvida se está ou não contaminado. Não podemos espalhar propostas em papel e correr o risco de sermos vetores de coisas ruins. Por isso, e também pensando nos custos, nossa campanha será focada no digital e na mídia visual”, considera Cristiano.

Os coordenadores partidários que compõem a coligação aprovaram a ideia. A abordagem, segundo o coordenador Roger Soares será prioritariamente digital, mas também presencial com respeito aos protocolos de segurança sanitária. “A nossa interação será sonora e visual. Queremos uma cidade sustentável e uma campanha higiênica”, disse.

A economia prevista será revertida para atividades digitais. Julio Prado, um dos candidatos da coligação, disse que a campanha ficará mais próxima da estratégia que Bolsonaro utilizou. “É uma estratégia inovadora. Combina com o candidato que representa o bolsonarismo em Resende”, afirmou. Para a comerciante Cláudia Costa, a medida é importante. “Eu já estava incomodada, por que até para tirar o excesso de papeis colocados no carro é bastante arriscado”, disse.

“Estamos inovando. Nunca uma campanha teve a coragem de abolir o papel. Mas tudo que inova incomoda no início e depois gera a percepção de que é um bom caminho. Inovar é com a gente”, afirma o candidato Cristiano Gonçalves