Cristiano Gonçalves faz campanha sem distribuição de planfletos

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 12:23 horas

Candidato afirma que medida visa conter a proliferação da Covid-19

Resende – Neste sábado, 17, o candidato a prefeito de Resende caminhou no Calçadão de Campos Eliseos, no Centro da cidade. O candidato da Coligação Resende Acima de Tudo, disse ter dado início a uma campanha inovadora e desafiadora, por conta da pandemia, onde não há distribuição de panfletos.

– Fazer a primeira campanha política sem distribuição de papel e duas semanas após, percebermos o saldo positivo é um grande salto – disse Cristiano.

De acordo com a coordenação da campanha, o desafio, nos primeiros dias, foi conter a insatisfação de muitos vereadores dos partidos que fazem a coligação majoritária, que gostariam de distribuir santinhos. “A gente estranha no começo, mas quando vê que este é o caminho, vai se acostumando’, disse Roger Souza, do comitê de coordenação.

O candidato afirmou que não faz sentido, em tempos de pandemia, que centenas de pessoas contratadas se espalhem por todos os bairros da cidade, distribuindo papel, ambiente em que o vírus permanece ativo por até 5 dias. “É uma contradição de todos os que afirmam se preocupar com a saúde das pessoas. Vamos manter a coerência, apesar das dificuldades”, considera Cristiano.

A estratégia para compensação virá das mídias digitais, da utilização de mídia de impacto visual e, nas abordagens diretas, proceder com o pedido de fotos dos números de cada candidato. A eleitora Helena Serra, 48, moradora do bairro Itapuca, disse que se sente participante da campanha. “Nunca gostei desta sujeira que os candidatos fazem. Agora com pandemia reprovo em dobro. Gostei de ver”, afirmou.