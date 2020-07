Cristiano Gonçalves lança pré-candidatura a prefeito de Resende em live

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 15:24 horas

Resende – Cristiano Gonçalves Gonçalves lançou na manhã deste sábado (25), sua pré candidatura à Prefeitura de Resende. O lançamento, devido às medidas de prevenção contra a Covid-19, ocorreu por live em plataformas virtuais, com presenças de deputados estaduais e federais que declararam apoio ao Pré Candidato de Resende, além de pré-candidatos à vereadores e apoiadores.

Dentre os apoiadores estavam os deputados estaduais: Renato Zaca e Anderson de Moraes e os federais Jorge Braz, Delegado Antonio Furtado, Aureo Ribeiro e também de Edinho Bez, deputado federal de Santa Catarina que é o Diretor da Frente Parlamentar de Infra-Estrutura (Frenlog) do Congresso Nacional

Com muitos convidados se revezando na sala, o evento foi transmitido ao vivo pelo Youtube, que durante a live foi visto por mais de 500 pessoas e no Facebook, onte teve mais de 4000 engajamentos.

Ao fim do lançamento, Cristiano Gonçalves agradeceu aos que participaram da live incluindo parlamentares, apoiadores e eleitores, dizendo-se emocionado e impressionado com as manifestações de apoio, além de demonstrar confiança: “Estamos no caminho certo”, disse.