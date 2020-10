Cristiano Gonçalves propõe Projeto Resende Empregadora

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 08:29 horas

Resende – Seguindo as recomendações de distanciamento, um grupo de empresário se reuniu, no Sindicato dos Produtores Rurais de Resende, para debater as propostas de Cristiano Gonçalves, candidato a prefeito de Resende. Entre os destaques surgiram projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento da cidade, como o Calçadão Coberto, no Centro; Calçadão, no Manejo e a construção da ligação do Acesso Oeste ao Acesso Leste.

De acordo com Cristiano Gonçalves estas obras são fundamentais para a solução do desenvolvimento econômico. No Setor do empreendedorismo rural, Cristiano disse que é possível fazer um corredor gastronômico atraindo turistas e gerando novos negócios para a cidade. Para o empresário Alberto Verneck, do setor agropecuário, “são inovações de alto impacto e coloca a manutenção das estradas vicinais no plano de governo”, disse, acrescentando que “esse é o desejo dos empresários e população”.

“São algumas das ideias que apresentamos para que a sociedade defina seu projeto de governo. É preciso fazer um pacto produtivo pelo emprego. Somente com saúde financeira, na geração de emprego e renda, vamos vencer a pandemia. Vamos colocar a ciência, tecnologia e inovação, a serviço da geração de emprego que é o remédio para a saúde financeira do município”, afirmou o candidato.