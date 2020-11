Cristiano Gonçalves recebe apoio de Anderson Moraes

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 17:24 horas

Resende – Na manhã desta sexta-feira, 13, o deputado estadual Anderson Moraes (PSL) caminhou ao lado de Cristiano Gonçalves (Republicanos) e Sueli Galvão no centro de Resende. Ao pedir voto para no 10 para prefeito de Resende, o deputado alerta o eleitor resendense para a necessidade de se eleger um prefeito alinhado com a pauta Bolsonarista.”Em Resende, Cristiano Gonçalves é a opção popular contra o candidato do Rodrigo Maia e o candidato do Ciro Gomes. Pedimos à população para fazer este alinhamento através do voto nos candidatos da direita para vereadores e prefeito”, afirmou o deputado.

Anderson Moraes é reconhecido como líder da direita conservadora no Rio de Janeiro. Fundador do Movimento Ideologia Brasil, o deputado é lembrado como o autor do pedido de impeachment do governador Wilson Witzel por desvios na saúde pública no período de pandemia. “O deputado Anderson Moraes é um ferrenho defensor da moralidade, da ética e um bravo lutador contra a corrupção no Rio de Janeiro. O seu apoio à nossa candidatura é motivo de orgulho”, afirmou Cristiano Gonçalves.

Também filiada ao partido do deputado (PSL), a candidata a vice-prefeita, professora Sueli Galvão, afirmou que Anderson Moraes, desde já, se posiciona favorável ao município de Resende na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. “A gente pode contar com o deputado na Alerj para ajudar Resende em todas as pautas do desenvolvimento e geração de emprego”, avalia Sueli Galvão. Ela finalizou recordando aos apoiadores que na manhã deste sábado, 14, teremos a mobilização da Carreata da Virada10, que vai sair do Acesso Oeste até o bairro Paraíso.