Cristiano Gonçalves recebe apoio de seis deputados

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 21:10 horas

Resende – Em articulação de pré-campanha, o pré-candidato Cristiano Gonçalves agrupa diversos setores da sociedade, buscando mostrar força política. Neste sábado, dia 15, seis deputados de partidos apoiadores desembarcam na cidade para mobilização de militância.

Os deputados federais Jorge Braz (Republicanos), Áureo Ribeiro (Solidariedade), Delegado Furtado (PSL) e Daniel Silveira (PSL), juntamente com os estaduais Renato Zaca (PSL) e Anderson Moraes (SDD), confirmaram presença. O evento será a partir das 9h, no Rancho Àguas Pratas, na estrada Resende – Riachuelo.

De acordo com os organizadores, o encontro seguirá sob rígidas normas de segurança sanitária. Todos os presentes deverão usar máscaras e em diversos locais serão distribuídos frascos de alcool gel para higienização. Pela amplitude do local, as mesas serão dispostas em ilhas com distância mínima de 2 metros.

Cristiano Gonçalves reforça que é necessário que seja um evento presencial para que todos possam partilhar do diálogo de construção política. “Poderíamos repetir o método de reunião online como foi feito de forma inovadora no lançamento da campanha, no mês passado. Mas, é preciso que nossos pré-candidatos a vereadores, apoiadores e demais simpatizantes sintam o clima vitorioso da campanha”, informou.

Podcast

O Podcast Desafios do Amanhã, disponível no google podcast e nas principais plataformas de distribuição desta mídia, é a nova ferramenta apresentada por Cristiano Gonçalves em sua pré-campanha para prefeito de Resende.

De acordo com o pré-candidato, Desafios do Amanhã é uma forma dinâmica de abordar temas necessários para cidade, tais como inovação em gestão pública, economia criativa, transparência e aplicação de tecnologia para saúde e educação. “Queremos que os jovens, principalmente, ouçam com atenção e colaborem com novas ideias, novos desafios que Resende precisa enfrentar para ser o que realmente é: uma cidade próspera e feliz’, disse Cristiano.

Neste primeiro episódio da série, o pré-candidato falou sobre a valorização do conhecimento. Usando de uma metáfora, ele compara o preço de uma barra de ferro bruto, que em média custa R$ 5,00. Mas, depois de passar por processos tecnológicos e transformados ferraduras, passa a custar R$12,00. Se novos processos forem realizados, o mesmo ferro passa a ser vendido como molas para relógio, ao preço de R$ 300.000,00. Ao reefletir sobre isso, Cristiano chama a atenção para o valor de uma ideia, aplicada na administração pública. “Vamos difundir os conceitos de uma cidade mais inteligente, criativa, humana e sustentável. O podcast é bom para isso também’, afirmou Cristiano.