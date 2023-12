Daniel Maciel se reúne com Geraldo Alckmin, em Brasília

Brasília – O secretário de Indústria, Comércio e Inovação de Barra Mansa, o vereador licenciado Daniel Maciel, se reuniu neste sábado (2), com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, em Brasília. Daniel levou um grupo de empresários com potenciais investimentos para Barra Mansa. Na pauta: o polo industrial de Barra Mansa e o desenvolvimento do Sul Fluminense.