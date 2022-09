Daniel Silveira vem a Volta Redonda nesta sexta-feira ao lado de Bruno Marini

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 15:01 horas

Volta Redonda – O deputado federal Daniel Silveira, candidato ao Senado, estará em Volta Redonda, amanhã, sexta-feira, dia 16, a partir das 9h. Daniel fará sua campanha de rua próximo a Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília. Ele conta com o apoio dos candidatos bolsonaristas da região, Bruno Marini, a deputado estadual e Hermiton Moura, a deputado federal.Em função da chuva, o evento foi transferido da Praça Brasil para a área coberta.

A candidatura de Daniel é uma das mais agitadas das eleições 2022. O parlamentar segue no pleito eleitoral. Ele conseguiu recurso suspensivo a rejeição de sua candidatura pelo TRE-RJ. Portanto, está elegível sub judice. O caso só será julgado após as eleições.

Daniel Silveira continua na luta pela vaga. É o candidato do Presidente Bolsonaro pelo estado do Rio.

– Daniel representa o marco Bolsonarista no estado do Rio de Janeiro. Ele honrou a população brasileira ao brigar contra o sistema – diz Bruno Marini, que concorre ao cargo de deputado estadual. Bruno é um dos responsáveis pela vinda de Daniel Silveira à Volta Redonda.

Após a caminhada por Volta Redonda, os candidatos bolsonaristas seguirão para Valença onde acontece uma carreata às 14h.

– O slogan de Daniel é “Força e Honra”. Vamos mostrar a ele e ao Brasil o apoio incondicional dos bolsonaristas da nossa região. Se Deus quiser, Daniel Silveira será o Senador do Rio de Janeiro – afirma Bruno.