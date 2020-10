Dayse Penna e Ademar Esposti discutem problemas do funcionalismo público

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 15:25 horas

Volta Redonda – O funcionalismo público de Volta Redonda ganhou espaço entre as conversas de Dayse Penna, candidata a prefeita pelo Pros e Ademar Esposti a vice-prefeito pelo PSL. A coligação Pros-PSL-PSDB passou o dia em agenda de filmagens para redes sociais, e durante as gravações, o Dia do Idoso e a abertura da campanha Outubro Rosa foram outros assuntos comentados.

Para Dayse e Ademar o conhecimento, a experiência e o desejo de atuar, além da opinião técnica devem pautar a formação de equipes e a definição de atribuições. “Como administradora eu reconheço o RH (Recursos Humanos) como ciência, a escolha das pessoas se baseia num conjunto de aspectos. É necessário que estejam nos lugares certos para as coisas funcionarem, e o nosso foco é fazer uma cidade que funcione para todos. Eu prezo por manter a escuta para que a melhor prática seja aplicada” declarou Dayse

“A realidade é que as promessas são feitas e depois são desviadas para os amigos. Quando isso acontece, profissionais do mesmo setor são contratados e ganham muito mais do que aqueles que já estavam trabalhando. Isso desestimula o funcionário e ele perde o entusiasmo com o trabalho, deixando de prestar um serviço a altura da necessidade da população”, criticou Ademar

A candidata enfatizou que a Prefeitura não é ‘cabide de empregos’, e que será necessário fazer avaliações em cada área de atuação do governo municipal. “A nossa perspectiva é de otimização dos espaços e, portanto, estudar uma outra estrutura para Volta Redonda, através da metodologia FIB, porque a Prefeitura não é um cabide de empregos”. afirmou Dayse

A metodologia FIB – Felicidade Interna Bruta – é pautada em nove aspectos que servem como base de avaliação das percepções do entrevistado. Segundo Dayse, o projeto Servidor Feliz fará um levantamento sobre as necessidades e anseios do servidor, irá oferecer capacitação profissional em todas as áreas do serviço público e estabelecimento de metas com indicadores para valorizar e reconhecer o mérito dos servidores.