Dayse Penna e Ademar Esposti fazem campanha no Santo Agostinho com candidato a vereador

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 18:08 horas

Volta Redonda – Durante a manhã desta terça-feira, 27, a candidata à Prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna caminhou pela região do bairro Santo Agostinho. Acompanhada de Ademar Esposti, candidato a vice-prefeito e de um candidato a vereador.

Dayse apresentou as propostas da coligação ‘Por uma Volta Redonda que vale a pena viver’ (Pros-PSL-PSDB) aos eleitores. “Caminhamos pelas ruas do Santo Agostinho e pudemos conversar com moradores e comerciantes sobre as nossas ideias e propostas. Estamos contagiando mais corações, juntos queremos reconstruir a nossa casa, a nossa cidade”, disse Dayse.

Uma das propostas de Dayse para resolver os problemas de moradia na cidade é a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) que de acordo com a candidata vai regulamentar a já aprovada lei municipal de assistência técnica gratuita para captar os recursos da lei federal 11888/2008 para contratação de profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, que irão oferecer assistência a construções, reformas e nas regularizações imobiliárias da população de baixa renda.

Outra medida a ser tomada pelo governo de Dayse Penna, segundo seu plano de governo, seria colocar em prática o projeto Urbanismo Colaborativo que visa tornar o serviço de aprovação de projetos da prefeitura mais eficiente e transparente por meio de um sistema de análise e aprovação online.

O Urbanismo Colaborativo propõe através desse sistema melhorar a comunicação com todas as secretarias e autarquias por onde o processo de aprovação deve passar, além disso promete capacitar profissionais de engenharia e arquitetura sobre o processo de aprovação, o Plano diretor e a lei municipal de edificações para reorganizar a cidade.