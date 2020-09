Dayse Penna fala de políticas públicas em live sobre Setembro Amarelo

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 18:33 horas

Volta Redonda – A candidata a prefeita de Volta Redonda pelo Pros, Dayse Penna, participou nesta segunda-feira, 28, juntamente com a psicóloga Ariele Marques e a assistente social Clicia Mello de uma live organizada por Renata Renna com o tema ‘Como desenvolver políticas públicas de prevenção ao suicídio’.

Com o fim do mês de setembro se aproximando e com ele a campanha de conscientização contra o suicídio, Setembro Amarelo, o encontro proporcionou a discussão dos aspectos emocionais e sociais que podem ser levados em conta na prevenção. Renata Renna apresentou números relacionados ao tema.

— Crianças e adolescentes são hoje a faixa etária com o maior indice de suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por ano vítimas de suicídio em todo o mundo. 79% destes suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens entre 15 e 29 anos. Infelizmente esse dado estatístico só fica atrás das vítimas de acidente de trânsito — explicou.

Dayse ressaltou que iniciar um processo de campanha eleitoral e logo de imediato ter candidatos que levantam temas de relevância, mas pouco discutidos como o suicídio, mostra uma mudança no cenário da participação política. Lembrou ainda que a política de assistência social saiu da saúde com o propósito de dar atenção aos desafios da população mais necessitada e isso está bem representado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) onde a psicologia e o serviço social trabalham em conjunto.

— Em 2017, na Secretaria de Direitos Humanos eu tive o desafio de trazer todas as pautas para o enfrentamento da violência. Eu me dediquei a pensar em todas as condições de atendimento, implementando outras modalidades que graças ao movimento do CVV em Volta Redonda, em parceria conosco, capacitou os nossos profissionais — contou Dayse Penna.