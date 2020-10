Dayse Penna fala sobre investimentos em esporte

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 10:44 horas

Candidata espera que apoio do deputado federal Delegado Antonio Furtado viabilize projetos para área

Volta Redonda – A candidata Dayse Penna e o vice, Ademar Esposti estiveram no bairro Água Limpa com representes do Santos Futebol Clube e do Garra Futsal Feminino, ambos da localidade. Dayse destacou a importância do poder executivo de incentivar e apoiar o esporte.

“Nas últimas gestões quase não houve investimentos em esporte e lazer, precisamos ocupar e cuidar dos espaços. O esporte é prevenção contra a violência e possibilidade de gerar novos talentos”, afirmou Dayse.

Segundo a candidata, estruturar os bairros de forma que integrem suas atividades e espaços públicos é o caminho para uma cidade dinâmica e inteligente. “No projeto Educação Integral nosso objetivo é preencher os horários e ocupar os espaços públicos com atividades de cultura, esporte e lazer para alunos da rede municipal dentro de cada bairro, mas além disso é preciso se apropriar daquilo que é nosso e acima de tudo, cuidar. Volta Redonda é nossa casa”, Dayse Penna

O candidato a vice-prefeito foi enfático quanto ao uso correto das verbas. “O que falta na política da nossa cidade é honestidade. A gente precisa de um governante que fale a verdade, seja honesto, se dedica e não joga o dinheiro público fora”, enfatizou

Dayse Penna mencionou ainda que a parceria com o deputado federal Delegado Antonio Furtado possibilita a promoção de projetos e obras para esporte e lazer. “O Ministério do Esporte abre editais para que as cidades possam apresentar projetos para captação de recursos e assim Volta Redonda pode conseguir investimento para as modalidades que desejar trabalhar”, explicou Dayse