Dayse Penna fará live com Antônio Furtado e Ademar Esposti

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 16:13 horas

Volta Redonda – A pré-candidata do Pros à Prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna, vai apresentar, durante transmissão ao vivo nas suas redes sociais, um bate-papo com Ademar Esposti (PSL), já confirmado como pré-candidato a vice-prefeito em sua chapa e com o líder do PSL na região, deputado federal Antônio Furtado sobre os desafios para colocar em prática os planos da coligação para a Cidade do Aço.

A transmissão está prevista para sexta-feira, 18, às 19h30min a irá transmitir ao vivo na página oficial de Dayse no Facebook.

A live, intitulada “É preciso reconstruir”, é uma iniciativa da coligação para dialogar sobre o conceito dos quatro eixos elaborados como proposta para gerir Volta Redonda, com o intuito de facilitar o entendimento dos eleitores sobre as ações propostas no Plano de Governo.

São eles: Cidade Cuidadora, relacionado aos serviços públicos; Cidade Dinâmica, voltado a fluidez urbana, infraestrutura, cultura e turismo; Cidade Sustentável, com o objetivo de fortalecer as interações com o meio ambiente através do conceito da Fluxonomia 4D e Cidade Inteligente, que foca em planejamento tecnologia e inovação.

Segundo Dayse Penna os quatro eixos foram elaborados de forma a integrar as ações do poder executivo como prestador de serviço.

— O propósito é mostrar que todas as secretarias são capazes de ofertar serviços para tornar Volta Redonda uma cidade cuidadora, sustentável, dinâmica e inteligente. Serão ações que conectam os serviços, gerando otimização, melhores resultados e uma melhora na qualidade da prestação de serviços, no fim é promover a eficiência — explicou a pré-candidata.