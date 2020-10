Dayse Penna responde aos eleitores sobre os problemas da cidade apontados por eles

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 19:12 horas

Volta Redonda– Nesta semana, Dayse Penna, candidata à prefeita de Volta Redonda pela coligação Pros, PSL, PSDB, está gravando uma série de vídeos em resposta aos questionamentos de eleitores sobre os diversos problemas na cidade como, praças abandonadas, estacionamento rotativo, OSs e asfaltamento de ruas.

O primeiro a questionar Dayse foi Christian. O morador da Vila Santa Cecília perguntou sobre a solução dos problemas enfrentados com o VR Parking. Em resposta a candidata afirmou: “Com certeza nós vamos rever isso, é possível termos um parquímetro solidário. Vamos pensar e melhorar para que você se sinta atendido e para que todos possamos utilizar de maneira correta o espaço público. É possível e nós vamos fazer”, respondeu Dayse.

Já Francislaine, do Casa de Pedra, questionou a candidata sobre praças abandonadas no bairro em que reside. Dayse falou sobre planejamento para que a manutenção aconteça.

– Quando a gente não tem um planejamento de manutenção ela se torna um transtorno. Nesse caso, nós queremos que você, junto conosco se levante, a cidade é nossa casa. A gente quer uma praça que funcione, que faça com que o nosso movimento do bairro seja de integração – explicou Dayse

Outra questão respondida por Dayse foi sobre os contratos das OSs. “A terceirização na administração pública tem que trazer melhores resultados, benefícios na prestação de serviços. Se isso não acontecer não tem como continuar. A nossa experiência em Volta Redonda foi da contratação de uma Organização Social, OS para administrar os hospitais que não trouxe melhorias de fato. É óbvio que com esse reconhecimento a gente deve trazer a municipalização”, concluiu Dayse.

As dúvidas foram apresentadas à candidata no último final de semana, gravadas em vídeo e resultaram na série de vídeos para redes sociais “Povo Pergunta, Dayse Responde”. Para participar os eleitores devem enviar perguntas em vídeo por mensagem no Instagram (Direct) ou Facebook (Messenger) oficial da candidata, @daysepennavr.