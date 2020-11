Dayse Penna testa positivo para Covid-19

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 09:37 horas

Volta Redonda – A candidata à prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna, testou positivo para Covid-19. O resultado saiu na manhã desta terça-feira, (03), após realização de um teste rápido pedido pelo médico. A resposta do exame RT-PCR, chamado de Swab nasal só deve ficar pronto no fim da semana. A campanha da coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” (Pros, PSL e PSDB) continua, só que em um novo formato: as ruas serão trocadas por atividades e eventos online.

A candidata começou a sentir os sintomas da Covid-19 na semana passada, quando Dayse começou a ter febre e dor na garganta. Dayse disse que foi atendida no posto de saúde da 249, após sentir cansaço. “Podemos, e vamos, continuar a bonita campanha que estamos fazendo. Confio nos nossos apoiadores, pois queremos o mesmo que é uma cidade que funcione para todos”, disse Dayse Penna, afirmando que durante o isolamento, vai seguir apresentando suas propostas pela internet. Com uma frequência maior que a de costume, vai utilizar suas redes sociais.

De acordo com a assessoria da candidata, ela vem tomando todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial de Saúde, no que diz respeito a utilização de máscara e álcool gel.