DC escolhe Dr. Magno para disputar Prefeitura de Pinheiral

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 18:26 horas

Pinheiral – O partido Democracia Cristã de Pinheiral realizou a convenção partidária neste domingo (13) e confirmou a pré-candidatura de Dr. Magno a prefeito de Pinheiral. Na cerimônia, o nome de Rivalney Desserbelles Pedrosa (DC) foi divulgado como pré-candidato a vice-prefeito. O evento foi realizado no bairro Palmeiras, onde o partido também oficializou o número de candidatos ao Legislativo e definiu a chapa intitulada “Mudar e governar para o povo!”, em aliança com os partidos Democracia Cristã, PT, PDT, Podemos e Cidadania.

A convenção foi conduzida pela presidente do DC de Pinheiral Paula Chiarelli Campana, contou com a presença do Deputado Estadual e presidente em exercício do DC estadual Marcelo Cabeleireiro, do ex-prefeito de Pinheiral pelo PDT Laerce de Paula Nunes e seguiu todas as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) em prevenção ao Covid-19.

Na ocasião, Dr. Magno destacou que seu projeto é voltado para o crescimento do bem coletivo, que vai iniciar uma campanha séria, leve, sem criação de fake news e que junto ao Pedrosa irá apresentar uma proposta para o crescimento de Pinheiral. “Temos a mente aberta para que Pinheiral possa vir a ser uma cidade modelo, trabalharemos com uma política voltada para o povo, principalmente para os mais necessitados. Iremos investir na Educação, na Assistência Social, na Saúde e demais secretarias, a fim de proporcionar a infraestrutura que o município precisa. Caminhar com o Pedrosa, que já teve a oportunidade de atuar como vereador, vice-prefeito e tem compromisso com o povo, me traz a certeza que fiz a escolha certa. Juntos iremos trabalhar em prol de Pinheiral e, se Deus quiser, teremos a oportunidade de fazer diferente”, ressaltou o pré-candidato a prefeito.

Pedrosa ressaltou seu desejo em fazer uma política diferente, limpa, que tem solução para os problemas da população, com propostas para melhorar a vida das pessoas e com honestidade. “Eu não sou de fugir de desafios, por isso aceitei o convite para disputar a eleição como pré-candidato a vice-prefeito de Pinheiral. Sei que posso contribuir mais um pouco com essa cidade, pela experiência que adquiri ao longo dos anos. Eu conheço as necessidades do povo, pois cresci em uma família muito simples. Por isso surgiu o anseio e a vontade de fazer políticas públicas para os mais necessitados. Queremos fazer de Pinheiral uma cidade modelo em ética, gestão e honestidade. Confio no trabalho do Dr. Magno, que é uma pessoa que lutou muito para vencer, assim como eu. Nos momentos mais difíceis, estaremos juntos, sempre respeitando a hierarquia e sabendo me colocar no meu lugar”, enfatizou o pré-candidato a vice-prefeito.

De acordo com o Deputado Estadual Marcelo Cabeleireiro, essa união do Dr. Magno com o Pedrosa irá trazer muitos benefícios ao povo de Pinheiral. “Quero parabenizar todo diretório de Pinheiral, a presidente do partido Paula Campana e essa bancada coesa de pré-candidatos a vereadores que defendem os interesses da população. Tenho uma gratidão enorme por essa cidade, que ajudou eu me eleger como deputado. O momento é de se organizar e trabalhar para alcançar a vitória. Em nome do partido Democracia Cristã, posso dizer que temos o prazer de ter o Dr. Magno conosco, que estamos muito felizes, que apoiamos sua pré-candidatura e que acreditamos em sua vitória. E agora com essa notícia boa de terem escolhido o Pedrosa como pré-candidato a vice-prefeito, pois é uma pessoa que tem história na cidade. Juntos iremos proporcionar qualidade de vida para o cidadão”, salientou.

A presidente do DC de Pinheiral, Paula Campana, destacou o quanto a Democracia Cristã é um partido democrático, que respeita o cidadão e sabe a importância de trabalhar junto com a população. “Estamos dando início a um projeto que acreditamos e sonhamos ser o melhor para o nossa cidade. Nós queremos e vamos ouvir o cidadão pinheiralense. A democracia é a arte de ouvir todos os lados e unir todas as forças pelo bem comum. Temos certeza que o Dr. Magno e Pedrosa são os mais preparados para conduzir nossa cidade ao progresso e ao desenvolvimento”, finalizou a presidente.