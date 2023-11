De olho nos ônibus - Diário do Vale

O Prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, recebeu nesta quarta-feira (8), representantes do Detro para discutir a licitação de nova linha prevista para ocorrer em julho de 2024.

***

O prefeito aproveitou a oportunidade para cobrar melhorias no sistema de transporte coletivo intermunicipal.

***

Durante a reunião o prefeito destacou a importância de melhorias urgentes na linha Pinheiral X Ponte Alta, com cronograma de horários que atenda às demandas dos usuários, veículos em condições adequadas e fiscalização eficiente.

Pedidos

“Necessitamos de um serviço eficiente e acessível para os moradores. O transporte coletivo desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, pois permite o deslocamento dos moradores para trabalho, estudo e lazer. Por isso, vamos continuar buscando parcerias e diálogo com o DETRO/RJ e outros órgãos envolvidos, a fim de promover melhorias contínuas no sistema de transporte” frisou o prefeito.

Propostas

Também entre as principais propostas discutidas durante a reunião estão a implementação do bilhete único, ampliação da frota de ônibus, melhoria da manutenção dos veículos, novos itinerários, além de solicitar à empresa Cidade do Aço uma linha extra Piraí x Volta Redonda – via Pinheiral a fim de oferecer outras opções aos usuários. Além disso, como sugeriu o prefeito, ficou acertada uma nova reunião que envolverá os 12 prefeitos do Médio Paraíba para avançar na implementação do bilhete único.

Trainees

A MRS está com inscrições abertas para seu programa de trainees. Há vagas para Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora e Belo Horizonte, em Minas Gerais; Piaçaguera, Cubatão, Taubaté, Santos, São Paulo e Jundiaí, em São Paulo e Volta Redonda, Rio de Janeiro e Itaguaí, no Estado do Rio.

Ação integrada

A Defensoria Pública Estadual e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), farão em parceria uma ação integrada de políticas públicas no assentamento Fazenda do Salto, localizado no distrito de Floriano, em Barra Mansa, Sul Fluminense, no sábado, dia 11, de 9 às 15 horas. Será a quarta edição do projeto “Defensoria em Ação no Campo” na região. As anteriores foram nos assentamentos Terra da Paz e Roseli Nunes, em Piraí, e Vida Nova, em Barra do Piraí.

Serviços

Entre os serviços que serão prestados pela autarquia federal estão a entrega de Contratos de Concessão de Uso (CCU), preenchimento do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), atualizações cadastrais e supervisões ocupacionais, além de esclarecimentos e encaminhamentos a outros órgãos públicos presentes na ação.

Feira

A Sala do Empreendedor de Barra Mansa esteve presente nesta quinta-feira (09), na Feira do Empreendedor, realizada no Centro de Convenções ExpoMag, no Rio de Janeiro. A visita, feita em parceria com o Sebrae, levou microempreendedores do município para troca de experiências.

Canabidiol

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta quinta-feira (09/10), o Projeto de Lei 3.019/20, do deputado Carlos Minc (PSB), que institui uma política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol (CBD) e tetra-hidrocanabinol (THC) para pessoas hipossuficientes – ou seja, aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os custos desse tratamento. A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Procedimentos

Para ter acesso aos medicamentos com canabidiol, o paciente deverá realizar o procedimento padrão do SUS, usando o Cartão Nacional da Saúde e seguindo as orientações atualizadas da Anvisa. O paciente deverá apresentar a prescrição médica acompanhada de laudo, indicando que outros tratamentos foram testados e que o canabidiol é a melhor alternativa.

Cooperativas

As cooperativas de Angra dos Reis faturaram, aproximadamente, R$ 85 milhões, em 2022. Isso equivale a 0,78% do PIB local, e foram responsáveis pela geração de aproximadamente 150 empregos direitos, além de contar com mais de 450 cooperados.

Palestra

Na palestra “O que é cooperativismo e a importância para a economia de Angra dos Reis”, realizada em 8/11, na Câmara Municipal de Angra, Vinicius Mesquita, presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ), e o superintendente da instituição, Abdul Nasser, enfatizaram o potencial desse modelo de negócio para a cidade.

Jongo

A Câmara Municipal de Barra Mansa aprovou projeto de lei que cria o Dia Municipal do Jongo. De autoria da vereadora Fernanda Carreiro, o projeto de lei determina que a data será celebrada no dia 25 de junho e inclui a comemoração no calendário oficial de eventos culturais de Barra Mansa.