Debate discute conjuntura nacional e candidatura de Lula em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 14:10 horas

Volta Redonda – O PT, PV, PSB e PCO, juntamente com vários Sindicatos e Organizações do Movimento Popular de Volta Redonda, promovem, no dia 27 (quinta), às 18 horas, no Plenário da Câmara Municipal, um debate sobre a conjuntura nacional e a importância de Lula ser candidato a Presidência da República

O evento contará com a presença de Gilberto Carvalho, que foi Ministro dos dois governos do presidente Lula, é filósofo e fundador do Movimento Fé e Política.