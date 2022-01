Deco faz balanço do primeiro ano de mandato como vereador em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 16:37 horas

Barra Mansa – “Superando as dificuldades com muito trabalho”, assim resumiu o vereador Deco (PSC) sobre seu primeiro ano de seu mandato como vereador em Barra Mansa. Representante da Região Leste o parlamentar apresentou cerca de 58 indicações, 153 ofícios e 15 projetos pedindo melhorias para Barra Mansa.

Entre as principais conquistas na área da saúde está a inauguração da Unidade Básica de Saúde no bairro Santa Rita, Gabinete Odontológico no Santa Rita da Dutra, além de ampliação no atendimento na Policlínica no bairro 9 de Abril. “Meu desafio para 2022 é trabalhar, junto ao Poder Público, para transformar a Policlínica do bairro 9 de Abril em Unidade Básica de Saúde da Família.”

Outra conquista importante, já no primeiro ano de mandato, foi o asfaltamento da Rua José de Abreu no bairro São Sebastião. O parlamentar também se reuniu com o Secretário Estadual Uruan Cintra, através da publicitária Dani Cunha, para solicitar asfalto para as ruas do bairro Santa Rita, São Sebastião, Paraíso e Rua do Alecrim.

Na área da educação o vereador esteve na Secretaria Estadual de Educação, juntamente com o vereador de Volta Redonda, Betinho Albertassi, solicitando a implementação do Cursos de Jovens e Adultos (EJA) e ampliação no Ensino Médio na Escola Estadual Boa Vista.

– Neste primeiro ano, mesmo com as dificuldades, busquei parcerias para trazer investimentos e melhorias para a Região Leste. Os resultados estão aparecendo. Como morador da Região Leste e representante do bairro tenho conversado com o prefeito Rodrigo Drable que, com presteza, tem atendido as nossas reivindicações.