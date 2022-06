Deley fala sobre a pré-candidatura a deputado federal

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 18:17 horas

Volta Redonda – Deley de Oliveira é pré-candidato a deputado federal e pretende voltar à Câmara dos Deputados, em Brasília, onde já exerceu quatro mandatos. Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, o ex-craque do Fluminense fala sobre sua ligação com o prefeito Antônio Francisco Neto e suas realizações na política.

DIÁRIO DO VALE – Sua candidatura tem o aval do prefeito Antônio Francisco Neto, que exerce o quinto mandato em Volta Redonda e é uma liderança muito reconhecida. Pode-se dizer que sua atuação, se eleito, será como parceiro da cidade?

DELEY – O Neto já conseguiu avançar muito com Volta Redonda desde seu retorno à prefeitura e fico muito orgulhoso de ter o apoio dele, de saber que ele acredita em nosso trabalho para seguir avançando, poder fazer cada vez mais. Nunca deixei de ser e jamais deixarei de ser parceiro de Volta Redonda. Sem dúvidas, um mandato de deputado federal nos permite fazer sempre mais.

DV – Como o senhor vê as demandas da região, e como pretende se relacionar com os demais prefeitos, durante um possível mandato?

DELEY – Nosso gabinete em Brasília sempre foi um porto seguro para todos os prefeitos e lideranças da região. Isso vai voltar. Sempre gostamos de trabalhar escutando os prefeitos, os vereadores e as lideranças das cidades. Quando a gente escuta e trabalha de maneira conjunta, fica mais fácil de atender a população.

DV – No cenário de uma eleição tão polarizada, como o senhor se posiciona? Tem compromisso com algum dos pré-candidatos a presidente ou governador?

DELEY – Temos um compromisso com o governador Cláudio Castro, que tem sido fundamental para que Volta Redonda possa se reerguer. Ainda vamos aguardar as discussões do partido, do nosso grupo, do próprio Neto para tomar demais posições. Uma coisa é certa: estaremos com quem estiver com Volta Redonda.

DV – Que contribuições para Volta Redonda o senhor pode citar, no decorrer de sua carreira política?

DELEY – Somos reconhecidos entre as pessoas como o deputado que mais ajudou Volta Redonda em sua história. Temos marcas em todas as áreas, na Saúde, no Esporte, no Social, na Segurança. Isso nos dá um bom respaldo, mas o mais importante é poder olhar para frente e já mirar tudo aquilo que vamos poder fazer.

Temos aí o Hospital da Criança para tirar do papel, o Retiro dos Atletas, as ruas que temos de asfaltar, os postos de saúde que temos de reconstruir. Quando a gente olha para trás, vê que já fizemos bastante, mas o que nos move é saber que tem muita coisa para fazer.