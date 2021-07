Deputada discute ações pós-pandemia no Vale do Café

Matéria publicada em 27 de julho de 2021, 18:39 horas

Sul Fluminense – A deputada estadual Adriana Balthazar (Novo), se reuniu na quinta-feira (22) e sexta-feira (23), com prefeitos, vereadores, secretários municipais, empresas e representantes do setor turísticos das cidades de Barra do Piraí, Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin e Vassouras. O objetivo foi conhecer de perto as demandas das cidades do Interior e debater as ações de retomada do turismo na região Vale do Café pós-pandemia.

Na região, o primeiro dia da agenda de Adriana Balthazar foi cumprido nas cidades de Vassouras e Barra do Piraí.

Em Vassouras, ela se reuniu com prefeito Severino Dias, no gabinete do prefeito, conheceu a estrutura da Secretaria Municipal de Integração da Mulher, pasta que tem como titular a vice-prefeita Rosi de Vassouras. Ainda na cidade Universitária, Adriana visitou o Centro de Convenções General Sombra, o Hospital Universitário de Vassouras e o Campus da Universidade de Vassouras. Nas visitações, a deputada foi acompanhada por Lindalva Medeiros, funcionária da Universidade de Vassouras e Coordenadora Geral do Centro de Convenções. Ela também visitou as instalações da Fazenda São Roque.

Já no município de Barra do Piraí, Adriana visitou a Fazenda Aliança. Na ocasião a parlamentar conheceu todo trabalho de recuperação do espaço, os atrativos turísticos de visitações e e os investimentos em andamento.

O segundo dia de visitação da parlamentar, ocorrido nesta sexta-feira dia 23, foi marcado por encontros com lideranças políticas das cidades de Miguel Pereira e Engenheiro Paulo de Frontin.

Na cidade de Miguel Pereira, a deputada Adriana Balthazar percorreu o comércio e conversou com alguns comerciantes, como Charles e Douglas. A visita de Adriana Balthazar no comércio não passou em branco: a deputada prestigiou o comércio local e efetuou algumas compras. Ainda em Miguel Pereira, a parlamentar conversou com o líder político, popularmente conhecido como Cleverson Beiçola. Política voltada ao fortalecimento do turismo e o empreendedorismo do município, norteou a pauta do encontro. Também em Miguel Pereira, a deputada visitou o Ponto turístico de parada de todos que na cidade chegam: o Lago Javary.

No município de Engenheiro Paulo de Frontin a deputada Adriana Balthazar foi recebida pelo vereador e presidente da Câmara, Júlio Cesar Sereno. O encontro ocorreu na sede da Câmara de Vereadores e na oportunidade também estavam presentes o secretário de Agricultura Alvaro Renoldi, a secretária de Desenvolvimento Fernanda Medeiros e a Controladora do Município Maria Clara. Na reunião, Adriana Balthazar ouviu as demandas da cidade apresentadas pelo vereador Júlo Sereno, bem como as pautas dos secretários municipais presentes. Após ouvir as demandas, a deputada se colocou a disposição do município como uma das parceiras políticas a alavancar o turismo de Engenheiro Paulo de Frontin, através da luta conjunta.

“O turismo é uma importante atividade econômica, configurando-se como promotor de desenvolvimento socioeconômico regional, mas foi uma das categorias mais atingidas pela pandemia. Tenho percorrido cidades do Interior do Estado e debatido com os prefeitos, vereadores, secretários municipais, empresas e lideranças do setor turístico, as ações estratégicas de fomento ao turismo no pós-pandemia. A retomada passa pela ação conjunta e tenho me apresentando com esse propósito”, disse a deputada, agradecendo a receptividade das cidades que visitou.