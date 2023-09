Deputada Tia Ju presta homenagem no “Dia do Obreiro Universal”

Estado do Rio – A deputada estadual Tia Ju prestou na terça-feira (12), durante sessão solene no plenário da Alerj, uma homenagem a homens e mulheres que trabalham voluntariamente pela Igreja Universal do Reino de Deus no evangelismo,

aconselhamento e ensino da Palavra de Deus. O evento, que teve iniciativa da parlamentar, que é a segunda vice-presidente da Mesa Diretora, fez alusão ao Dia do Obreiro Universal, comemorado anualmente no terceiro domingo do mês de agosto.

Membro da Igreja, Tia Ju destacou que os obreiros recepcionam e oferecem afeto a quem chega à Igreja, além de realizar um trabalho de apoio aos pastores. Todo trabalho é voluntário. “A história do obreiro se mistura com a história da igreja, porque a igreja é inaugurada em 1977 e logo são levantados os primeiros obreiros, que são os cooperadores e não remunerados. São pessoas que fazem o seu trabalho dando assistência a quem precisa. Elas delegam o seu tempo, o seu desprendimento e ajudam no aconselhamento. Então é uma homenagem muito merecida. O obreiro universal é a alma e a coluna vertebral da igreja. Sem os obreiros, ela não existiria”. afirmou.

Para a parlamentar, é uma celebração merecida, porque os obreiros e obreiras demonstram a dedicação e, principalmente, amor ao próximo. “Os obreiros universais, presentes em mais de 140 países, atendem quem precisa de auxílio em comunidades carentes, hospitais, casas de recuperação e presídios. Além da evangelização, eles também auxiliam na elaboração de projetos sociais. Parabéns a todos os Obreiros da Universal”, festejou Tia Ju.

A solenidade contou com a presença do Bispo Gonçalves, responsável pela IURD no Rio de Janeiro e sua esposa Rosana Gonçalves; Bispo Rodrigo Silva, responsável pela Catedral de Del Castilho; Bispo Ronaldo, responsável pelos obreiros; Bispo Jodenir, Bispo Marcus, também responsável pela IURD no Estado do Rio, além dos deputados estaduais Bispo Carlos Macedo e Daniel Librelon.