Deputado Antonio Furtado visita Secretaria de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 21:17 horas

Trabalho realizado no Rio de Janeiro é pioneiro no País com relação aos atendimentos a vitimados pela violência urbana

Rio – Para dar mais apoio às vítimas de violência urbana, seja agentes públicos de segurança, seus familiares ou a população em geral, o governo do estado criou a Secretaria de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência. E por entender a necessidade do trabalho desenvolvido, o deputado federal Antonio Furtado esteve com a secretaria Priscila Oliveira para conhecer as necessidades e verificar maneiras de contribuir para a ampliação dos atendimentos no Estado.

– Tenho acompanhado e aplaudido o trabalho que está sendo realizado no Estado. As vítimas de violência urbana precisam ser contempladas e receberem os cuidados necessários. Muitas vezes a família, que teve um parente vítima, não sabe como agir, fica perdida diante de um momento tão difícil. Como deputado federal, fico orgulhoso em ver esse trabalho acontecer aqui no Rio – declarou o parlamentar.

Implantada em agosto de 2019, com um trabalho focado nas famílias dos militares e na população que sofreu violência urbana, a secretaria de vitimização já estuda uma ampliação das ações desenvolvidas e a possibilidade de criar um centro de acolhimento e reabilitação de pessoas vitimadas.

– É uma honra muito grande liderar essa equipe de profissionais que tem um comprometimento enorme em atender da melhor forma nossos agentes de segurança e a sociedade civil que tenha sido vitimada. Nosso próximo passo é estender o serviço para áreas mais distantes e criar um centro de acolhimento e reabilitação para tratar das vítimas aqui no estado do Rio de Janeiro – explicou a secretária Priscila Oliveira.

Além do trabalho de atenção aos vitimados de violência e familiares, a secretaria também atua na proteção e promoção dos direitos das pessoas portadoras de deficiência.

– É importante lembrar que essa secretaria é a primeira do Brasil a realizar esse tipo de serviço. Considero que estão fazendo com que os direitos humanos tenham maior amplitude possível. Quero sempre trazer recursos de Brasília para essa secretaria porque entendo a importância dela para o nosso Estado – declarou o deputado federal Antonio Furtado.