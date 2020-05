Deputado estadual Gil Vianna morre vítima de Covid-19

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 07:36 horas

Rio de Janeiro – A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), emitiu nota lamentando a morte do deputado estadual Gil Vianna (PSL), na noite de terça-feira (19), vítima da covid-19. Ele estava internado há oito dias num hospital particular de Campos dos Goytacazes.

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), se solidarizou com a família de Vianna e de todas as vítimas da covid-19. “Infelizmente, perdemos nosso Gil Vianna. Um ótimo sujeito, simples, um amigo nosso, apenas 54 anos. É uma grande tristeza”, disse.

O deputado estava internado e seu quadro era estável, mas apresentou piora no início da noite e precisou ser entubado, vindo a falecer após sofrer uma parada cardíaca, às 22h45.

Gil Vianna estava em seu primeiro mandato como deputado estadual, eleito em 2018, com 28.636 votos. Ele foi policial militar e iniciou a carreira política em 2008, como vereador em Campos dos Goytacazes.

Ceciliano anunciou o luto com a suspensão das atividades da Alerj por três dias. Na tarde desta terça-feira, durante a sessão virtual da Casa Legislativa, os deputados fizeram um minuto de silêncio pela morte do vereador Jorginho da SOS, e por todas as vítimas da covid-19.