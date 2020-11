Deputado Federal Antonio Furtado conversa com apoiadores sobre a importância do voto

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 14:20 horas

Volta Redonda – O deputado federal Antonio Furtado não precisou enfrentar filas na hora de votar, no fim da manhã deste domingo (15). A seção em que vota, no Colégio João XXIII, no Retiro, estava vazia. Segundo ele, algumas pessoas o parabenizaram pelo trabalho que tem desenvolvido em Brasília.

– Não ter filas é a demonstração que as pessoas estão respeitando as medidas de segurança e evitando aglomerações. Acabei de votar e posso dizer que as medidas de saúde como o uso de máscara e álcool gel estão sendo adotadas – contou o deputado federal.

A importância de votar e fazer valer o direito de escolha foi ressaltado pelo parlamentar, que conversou com alguns eleitores enquanto se dirigia a seção de votação.

– Esse é um momento muito importante. Votar é ter a cidade nas mãos. Também é um ato de muita responsabilidade. Precisamos escolher com consciência para que a população não sofra nos próximos quatro anos. Para que o hospital funcione, não tenha carro quebrado porque a rua está cheia de buracos ou ficar no ponto de ônibus esperando por duas horas o transporte. Se você ainda não votou, vote! – pediu o deputado.