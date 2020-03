Deputado Federal Antonio Furtado visita IFRJ

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 20:54 horas

Pinheiral – O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve nesta sexta (13/03), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), em Pinheiral, para conhecer as novas instalações construídas para abrigar os cursos de graduação. No ano passado, o parlamentar destinou uma verba de R$500 mil para o Instituto e que possibilitará a melhoria e modernização das estruturas do Campus.

– Acredito na educação como ferramenta de segurança pública. Vim conhecer como ficaram as novas instalações e acompanhar como o recurso que destinamos será usado. Fico feliz em ajudar o campus de Pinheiral a melhorar, ainda mais, as estruturas e a qualidade de ensino – falou o deputado.

Com a emenda destinada, serão realizadas obras de acessibilidade e pavimentação na área do prédio da graduação e melhorar a segurança no instituto. Ações que possibilitará que o campus Pinheiral dobre o número de vagas ofertadas para a população do Sul Fluminense.

– Esse é um recurso que vai apoiar as ações de expansão aqui do campus Pinheiral. Com ele será possível melhorar a acessibilidade e investir em segurança ao redor do campus. A junção do prédio novo e os recursos vindo pelo deputado, vamos conseguir dobrar o número de vagas, passar de 900 para 1800 alunos – comemorou o Diretor Geral do Campus Pinheiral, Marcos Fabio de Lima Miranda.

Além do deputado federal Delegado Antonio Furtado, estiveram na visita o deputado estadual Gustavo Tutuca e o Prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, por também contribuírem com recursos para as obras de infraestrutura das novas instalações do IFRJ.