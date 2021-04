Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 15:36 horas

Sul Fluminense – O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL) assinou na última semana o seu ingresso na Frente Parlamentar em Defesa da Ampla Vacinação Contra a Covid-19. O grupo que é suprapartidário tem como objetivo apoiar as estratégias de ampla imunização da população brasileira contra o coronavírus; Assumir o compromisso de somar esforços com os Poderes Executivos da União, Estados e municípios; e promover o debate sobre a aquisição de vacinas por empresas privadas.

“Nesta terça, irei a Brasília oficializar minha participação na Frente Parlamentar. Vamos trabalhar para divulgar e ampliar a vacinação da população contra o Coronavírus. Temos somar esforços com a União, Estados e Municípios para garantir que a vacina chegue para todos o mais rápido o possível”, afirmou o parlamentar.

O deputado Luiz Antônio também destacou que falta um diálogo mais direto dos representastes públicos com a população. “É importante sermos francos, não criar expectativas fora da realidade. Não é fácil convencer as pessoas que pegam transportes cheios de segunda a sexta que, no final de semana, não podem encontrar a família, ir à igreja ou se reunir com os amigos”, finalizou.