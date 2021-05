Deputado Luiz Antônio Corrêa se reúne com Arthur Lira

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 19:42 horas

Sul Fluminense – O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL) esteve reunido nesta semana com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL) , e o deputado estadual André Corrêa (DEM) para solicitar ajuda para que a PLP54/2021 seja pautada.

De acordo com o parlamentar, o encontro em Brasília foi muito produtivo e a expectativa é que o tema avance o quanto antes.

“Esse Projeto de Lei Complementar é sobre a recuperação fiscal do Estado e é fundamental para a saúde financeira do Rio de Janeiro. Saio satisfeito dessa reunião e do encontro com o vice-presidente da mesa, o deputado Marcelo Ramos (PL/AM)”, afirmou.